Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – успішна українська співачка, яка співпрацювала з продюсером Олексієм Потапенком (Потапом). Також зірку запросили на проект "Орел та Решка", де вона стала однією з провідних шоу. Мішель, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Андраде і про Тікток, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Мішель поділилася кадрами, де танцювала танець, вражаючи українців та українок рухами.
"Мені подобається", – написала Мішель під публікацією.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Мішель, ваша усмішка - це щось неймовірне", "Мішель, ви схожа на Венздей, американську актрису Дженну Ортегу";
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Я скажу вам прямо": Байден пояснив, чому Україні не дадуть все й одразу
Погода на кінець грудня та Новий Рік: з'ясувалося, чи чекати снігопадів та морозів
"Принести публічні вибачення": УПЦ МП несподівано висунула вимогу до Квартал 95
Хвороба Кравець із "Квартал 95" почала прогресувати, акторка зробила зізнання: "Я не можу впоратися..."
"завжди шикарна";
"Як я любила слухати твої пісні в дитинстві";
"ти схожа на матір";
"Bella (PS практикую італійську мову, якщо не правильно написано, виправте будь ласка").
Нагадаємо, зірка "Орел і Решка" Андраде показала, у кого така красуня
А ще Politeka повідомляла, що Зірка "Орел і Решка" Андраде влаштувала гарячі танці із подружкою
Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Андраде влаштувала гарячі танці із подружкою