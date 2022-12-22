Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде показала, як танцює, поділившись новими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – успішна українська співачка, яка співпрацювала з продюсером Олексієм Потапенком (Потапом). Також зірку запросили на проект "Орел та Решка", де вона стала однією з провідних шоу. Мішель, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Андраде і про Тікток, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Мішель поділилася кадрами, де танцювала танець, вражаючи українців та українок рухами.

"Мені подобається", – написала Мішель під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Мішель, ваша усмішка - це щось неймовірне", "Мішель, ви схожа на Венздей, американську актрису Дженну Ортегу";

"завжди шикарна";

"Як я любила слухати твої пісні в дитинстві";

"ти схожа на матір";

"Bella (PS практикую італійську мову, якщо не правильно написано, виправте будь ласка").

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