Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая стала новой ведущей шоу "Орел и Решка". А недавно звезда решила прекратить отношения с продюсером Алексеем Потапенко (Потапом). Не забывает Мишель и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Андраде устроила горячие танцы с подружкой.
"Извините меня", - написала Мишель под кадрами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Откуда этот черный костюм он невероятен", "Украинский Венздей", "Наконец, хоть кто-то слушает реггетон песни, я уже задолбалась всем рассказывать о Реггетон", "Сделай косплей на Венздей", "Что за прекрасный костюм", "Обожаю тебя с самого детства, богиня", "боже сразу и не узнала, какие вы прекрасны", "я помню моя крестная очень любила твои песни а сейчас она навсегда уехала...... очень скучаю по ней", "Хочу после нашей победы, с тобой встретиться где-нибудь в кафе, с тебя селфи".
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Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде в корсете и чулках устроила жару
А еще Politeka сообщала, что Андраде призналась, что времяпровождения с ее любимым нельзя назвать счастливым
Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде впечатлила чувственными кадрами с выступления