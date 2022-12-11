Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая стала новой ведущей шоу "Орел и Решка". А недавно звезда решила прекратить отношения с продюсером Алексеем Потапенко (Потапом). Не забывает Мишель и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Андраде устроила горячие танцы с подружкой.

"Извините меня", - написала Мишель под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Откуда этот черный костюм он невероятен", "Украинский Венздей", "Наконец, хоть кто-то слушает реггетон песни, я уже задолбалась всем рассказывать о Реггетон", "Сделай косплей на Венздей", "Что за прекрасный костюм", "Обожаю тебя с самого детства, богиня", "боже сразу и не узнала, какие вы прекрасны", "я помню моя крестная очень любила твои песни а сейчас она навсегда уехала...... очень скучаю по ней", "Хочу после нашей победы, с тобой встретиться где-нибудь в кафе, с тебя селфи".

Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде в корсете и чулках устроила жару

А еще Politeka сообщала, что Андраде призналась, что времяпровождения с ее любимым нельзя назвать счастливым

Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде впечатлила чувственными кадрами с выступления



