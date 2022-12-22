Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - успешная украинская певица, которая сотрудничала с продюсером Алексеем Потапенко (Потапом). Также звезду пригласили на проект "Орел и Решка", где она стала одной из ведущих шоу. Мишель, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Андраде и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Мишель поделилась кадрами, где танцевала танец, впечатляя украинцев и украинок движениями.
"Мне нравится", - написала Мишель под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мишель, ваша улыбка - это что-то невероятное", "Мишель, вы похожа на Венздей, американскую актрису Дженну Ортегу";
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"всегда шикарная";
"как я любила слушать твои песни в детстве";
"ты похожа на мать";
"Bella (P.S. практикую итальянский язык, если не правильно написано, исправьте пожалуйста".
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