Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая была подопечной Потапа. Также звезда стала ведущей шоу "Орел и Решка", второй сезон которого начали снимать перед 24 февраля. Не забывает Андраде и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Мишель показала, как танцует с подружкой, поделившись кадрами в своем блоге.

"Привет", - написала звезда под кадрами, обращаясь к фанатам.

Украинцы поставили тысячи лайков под видео и написали комментарии:

"Вау.. Мишель вы такая красивая.. Я вас давно не видела, ну после шоу маска где-то не видела, какая вы красивая...", "как же круто, что в рекомендациях теперь украинские блогеры", "где взять такие штанишки??????", "Мишель, кайф", "Мишель сделала мое детство.... и теперь она в моем тт,я в раю", "Мишель сделала мое детство.... и теперь она в моем тт".

Напомним, Андраде из "Орла и Решки" взбудоражила внешностью в новой съемке, видео

А еще Politeka сообщала, что Андраде из "Орла и Решки" в велюровом костюме станцевала тверк, видео

Также Politeka писала, что Андраде из "Орла и Решки" в соблазнительном наряде пощекотала нервы фанатов



