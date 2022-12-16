Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая была подопечной Потапа. Также звезда стала ведущей шоу "Орел и Решка", второй сезон которого начали снимать перед 24 февраля. Не забывает Андраде и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Мишель показала, как танцует с подружкой, поделившись кадрами в своем блоге.
"Привет", - написала звезда под кадрами, обращаясь к фанатам.
Украинцы поставили тысячи лайков под видео и написали комментарии:
"Вау.. Мишель вы такая красивая.. Я вас давно не видела, ну после шоу маска где-то не видела, какая вы красивая...", "как же круто, что в рекомендациях теперь украинские блогеры", "где взять такие штанишки??????", "Мишель, кайф", "Мишель сделала мое детство.... и теперь она в моем тт,я в раю", "Мишель сделала мое детство.... и теперь она в моем тт".
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