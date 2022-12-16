Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица боливийского происхождения. Также артистка была ведущей шоу "Орел и Решка". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Мишель поделилась фотографиями, где позировала со своей мамой. Звезда опубликовала несколько снимком и видео, поделившись новогодним настроением.
"В эти выходные приезжала моя мама
Я так ждала ее! Когда мама рядом, всегда становится очень тепло и спокойно.
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В этот раз она подарила новогоднее настроение! Мы поехали за елкой и в этот же день быстро ее украсили. Посмотрите результат.
А у вас есть новогодний настрой?", - написала Миша.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Кайф", "Може твоя мама мене усыновить???", "Если честно то нету , думаю и не появится", "Какие вы красивые".
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