Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде показала, в кого стала такой красоткой, поделившись фото.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица боливийского происхождения. Также артистка была ведущей шоу "Орел и Решка". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Мишель поделилась фотографиями, где позировала со своей мамой. Звезда опубликовала несколько снимком и видео, поделившись новогодним настроением.

"В эти выходные приезжала моя мама

Я так ждала ее! Когда мама рядом, всегда становится очень тепло и спокойно.

В этот раз она подарила новогоднее настроение! Мы поехали за елкой и в этот же день быстро ее украсили. Посмотрите результат.

А у вас есть новогодний настрой?", - написала Миша.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Кайф", "Може твоя мама мене усыновить???", "Если честно то нету , думаю и не появится", "Какие вы красивые".

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