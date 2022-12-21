На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення залишив країну задля зустрічі із президентом Байденом і виступу в Конгресі США. Йтиметься про продовження військової та економічної допомоги США. Оглядачі називають цю зустріч у Вашингтоні можливим поворотним моментом у війні.

Росія готує провокацію на кордоні із Україною, аби втягнути білоруську армію у війну – повідомляє Центр національного спротиву.



Також Марічка Падалко повідомила, що, захищаючи свою країну, на Луганщині під Білогорівкою загинув колишній політв’язень Геннадій Афанасьєв. Він воював у складі 130 батальйону київської ТРО (фото 3).

На Харківщину вдалося повернути ще трьох дітей, які під час окупації області влітку поїхали на «оздоровлення» до росії (фото 4). Депортованими з України до рф наразі лишаються понад 13 тисяч дітей.



На звільненій Херсонщині, в селі Правдине виявили масове поховання після російської окупації, там було 7 людей, включно із дівчиною-підлітком – сьогодні повідомив міністр оборони (фото 5).



Також ведуча відзначила, що цього дня світ на кілька хвилин вимикає світло на знак солідарності з Україною і аби привернути увагу до збору коштів на генератори. Згаснуть, зокрема, головні ялинки Лондона та Нью-Йорка, а також Сіднейська опера (відео 6).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.