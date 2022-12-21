На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения покинул страну для встречи с президентом Байденом и выступления в Конгрессе США. Речь пойдет о продолжении военной и экономической помощи США. Обозреватели называют эту встречу в Вашингтоне вероятным поворотным моментом в войне.

Россия готовит провокацию на границе с Украиной, чтобы втянуть белорусскую армию в войну, — сообщает Центр национального сопротивления.



Также Маричка Падалко сообщила, что, защищая свою страну, в Луганской области под Белогоровкой погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Он воевал в составе 130-го батальона киевской ТРО (фото 3).

В Харьковскую область удалось вернуть еще троих детей, которые во время оккупации области летом поехали на «оздоровление» в россию (фото 4). Депортированными из Украины в рф остаются более 13 тысяч детей.



На освобожденной Херсонщине, в селе Правдино обнаружили массовое захоронение после российской оккупации, там было 7 человек, включая девушку-подростка – сегодня сообщил министр обороны (фото 5).



Также ведущая отметила, что в этот день мир на несколько минут выключает свет в знак солидарности с Украиной, чтобы привлечь внимание к сбору средств на генераторы. Погаснут, в частности, главные елки Лондона и Нью-Йорка, а также Сиднейская опера (видео 6).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.