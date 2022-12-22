На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, що українцям варто приготувати до Різдва.

"Шановні українці, я придумав нам прекрасне. Це різдвяна паляниця. Вже на цьому моменті треба робити репост, щоб про неї дізналися всі. Бо мені хотілося, щоб на Різдво було щось для всієї нашої нації, що має сенс і дає відчуття сили. Це мало бути з тіста, бо воно є про створення тепла і любові. Тобто певний різдвяний хліб, але не штолен, а своє. Рішення: різдвяна паляниця, в яку вмішані перебиті сухофрукти з узвару та горіхи, а потім все випечене і присипане цукровою пудрою. І щоб можна було мастити вершковим маслом, лити зверху мед і відчувати, що цей смак - твій дім", — пише Євген Клопотенко.



Спершу в 500г борошна додаємо трохи солі, 10г розпушувача, 200г сухофруктів з узвару (треба перебити у блендері до стану пюре), 250мл кефіру, горіхи та 2 яйця, збитих з 3ст.л цукру. Потім треба вимішати тісто, розкачати його у прямокутник і згорнути спочатку уздовж, а потім упоперек. Перекладаємо у форму та печемо 40-45 хвилин при 180 градусах. Коли охолоне - присипаємо цукровою пудрою.

"До речі, різдвяна паляниця - це ще ідеальна випічка для українців за кордоном, які хочуть пригостити своїх іноземних друзів чимось рідним. Одним словом, готуйте", — додав зірка "Мастер Шеф".

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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