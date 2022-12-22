На своей странице в Instagram шеф-повар показал, что украинцам следует приготовить к Рождеству.

"Уважаемые украинцы, я придумал нам прекрасное. Это рождественская паляница. Уже на этом моменте нужно делать репост, чтобы о ней узнали все. Потому что мне хотелось, чтобы на Рождество было что-то для всей нашей нации, что имеет смысл и дает ощущение силы. Это должно быть из теста, потому что оно есть о создании тепла и любви. То есть определенный рождественский хлеб, но не штоллен, а свое. Решение: рождественская паляница, в которую вмешаны перебитые сухофрукты из узвара и орехи, а затем все выпеченное и присыпанное сахарной пудрой. И чтобы можно было смазывать сливочным маслом, лить сверху мед и чувствовать, что этот вкус – твой дом", — пишет Евгений Клопотенко.



Сначала в 500г муки добавляем немного соли, 10г разрыхлителя, 200г сухофруктов из узвара (надо перебить в блендере до состояния пюре), 250мл кефира, орехи и 2 яйца, взбитых с 3ст.л сахара. Затем нужно вымешать тесто, раскатать его в прямоугольник и свернуть сначала вдоль, а затем поперек. Помещаем в форму и печем 40-45 минут при 180 градусах. Когда остынет – присыпаем сахарной пудрой.

"Кстати, рождественская паляница - это еще идеальная выпечка для украинцев за границей, которые хотят угостить своих иностранных друзей чем-нибудь родным. Одним словом, готовьте", - добавил звезда "Мастер Шеф".

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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