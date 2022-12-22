Напередодні мережу облетіло відео, як у знеструмленому районі Києва вчителька проводила онлайн-урок на вулиці, зловивши хоч якийсь інтернет біля супермаркету. На своїй сторінці в Instagram Алла Мазур опублікувала ці кадри та розповіла деякі подробиці про віддану своїй роботі освітянку.

"Наші неймовірні вчителі! Заради своїх учнів знаходять інтернет навіть в найнесподіваніших куточках… В знеструмленому районі Києва вчителька провела онлайн-урок, сидячи навпочіпки прямо на вулиці! Там справді зв‘язок буває кращий, ніж в приміщенні - сама не раз переконувалась. Розумію, що довго так не просидиш. І добре, що це вже фінальні завдання - бо кінець семестру. І насправді купа служб працюють, щоб діти наші і вчителі працювали в нормальних умовах. Але винахідливість і впертість українців викликають повагу❤️", — пише ведуча.

Опублікувала це відео адвокатка Ірина Дідковська в ФБ-групі “Батьки SOS”.

"Як пише преса, відео зняв її чоловік-військовий вранці 19 грудня. Вчителька вела урок у Феофанії у Голосіївському районі біля магазину, де хоча б трохи ловив інтернет. Такий народ - не зламати! Переможемо темряву - і переможемо ворога!✌️", — наголосила Алла Мазур.

Нагадаємо, телеведуча "1+1" Алла Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.

Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Маріка Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю.

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