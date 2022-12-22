Накануне сеть облетела видео, как в обесточенном районе Киева учительница проводила онлайн-урок на улице, поймав хоть какой-то интернет возле супермаркета. На своей странице в Instagram Алла Мазур опубликовала эти кадры и рассказала некоторые подробности о преданном своей работе педагоге.

"Наши невероятные учителя! Ради своих учеников находят интернет даже в самых неожиданных уголках… В обесточенном районе Киева учительница провела онлайн-урок, сидя на корточках прямо на улице! Там действительно связь бывает лучше, чем в помещении - сама не раз убеждалась. Понимаю, что долго так не просидишь. И хорошо, что это уже финальные задачи - потому что конец семестра. И действительно, куча служб работают, чтобы дети наши и учителя работали в нормальных условиях. Но изобретательность и упрямство украинцев вызывают уважение❤️", — пишет ведущая.

Опубликовала это видео адвокат Ирина Дидковская в ФБ-группе "Родители SOS".

"Как пишет пресса, видео снял ее муж-военный утром 19 декабря. Учительница вела урок в Феофании в Голосеевском районе возле магазина, где хотя бы немного ловил интернет. Такой народ – не сломать! Победим тьму – и победим врага!✌️", — подчеркнула Алла Мазур.

Напомним, телеведущая "1+1" Алла Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.

Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Маричка Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.

Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.