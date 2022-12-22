Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка влітку відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала яскраве фото та звернулася до українців.

Як виявилося, Леся вирішила порушити важливе питання безпеки на дорогах. Так, зірка закликала українців носити на собі світловідбиваючі елементи у темний час доби та опублікувала відповідне фото. Як видно, на знімку вона позує стоячи на вулиці і загортаючи себе у білу куртку, що аж світиться.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Друзяшки, наступає вечір, а вечори зараз як ніколи ТЕМНІ. І дуже важливо, цими темними вечорами, одягати світловідбиваючі елементи одягу, значки, пов’язки, все що є. Скажу по-простому - ВАС НЕ ВИДКО, особливо коли ти водій. Переходьте дорогу обережно. Бережіть себе та тих, хто за кермом! P.S. Ми навіть фотошоп куртки зробили, щоб донести цей меседж, то якщо криво - вибачайте".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"У нас навіть собачки у таких! Водії, будь ласка, будьте уважні".

"Дуже важлива тема про одяг зі світловідбиваючими елементами! Дійсно, людей увечері взагалі не бачити!"

"Хоча ліхтарики вмикати на телефонах".

"Давайте це зробимо модним трендом, щоби залишитися живим на переходах".

"Так, дуже актуальне прохання! Бережіть себе та тих, хто за кермом!".

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