Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая летом возобновила съемки своего тревел-шоу "Ле Маршрутка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила яркое фото и обратилась к украинцам.

Как оказалось, Леся решила задеть важный вопрос безопасности на дорогах. Так, звезда призвала украинцев носить на себе светоотражающие элементы в темное время суток и опубликовала соответствующее фото. Как видно, на снимке она позирует стоя на улице и укутывая себя в белую куртку, которая аж светится.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Друзья, наступает вечер, а вечера сейчас как никогда ТЕМНЫ. И очень важно этими темными вечерами одевать светоотражающие элементы одежды, значки, повязки, все что есть. Скажу по-простому – ВАС НЕ ВИДКО, особенно когда ты водитель. Переходите дорогу осторожно. Берегите себя и тех, кто за рулем! P.S. Мы даже фотошоп куртки сделали, чтобы донести этот месседж, то если криво – извините".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"У нас даже собачки у таких! Водители, пожалуйста, будьте внимательны".

"Очень важна тема об одежде со светоотражающими элементами! Действительно, людей вечером вообще не видать!".

"Хотя бы фонарики включать на телефонах".

"Давайте это сделаем модным трендом, чтобы остаться живым на переходах".

"Да, очень актуальная просьба! Берегите себя и тех, кто за рулем!".

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