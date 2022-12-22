Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав кумедне відео, на якому готує курку у кисло-солодкому соусі.

Як виявилося, Євген вирішив приготувати дуже просту та багатьма улюблену страву, а точніше головний інгредієнт для інших не менш смачних страв. Як раніше говорив кулінар, він дуже любить страви, які складаються з мінімуму інгредієнтів, тож цю курку теж можна до них віднести.

"Маю кулінарну знахідку для вас. Це буде трохи чітінг, але я знаю, як зробити вдома курку у кисло-солодкому, щоб без заморочок і у 2 кроки. Берете філе, ріжете, печете 15 хвилин, змішуєте з кисло-солодким соусом @torchyn.ukraine, а потім робите що хочете: у сендвічі, салати, до рису чи локшини. Це така гарна доступна альтернатива азійському від українського виробника. Там у складі фруктове пюре (і мангове у тому числі), сіль, цукор, оцет, крохмаль, лимонний сік та мікс прянощів. Я часто перевіряю подібні продукти, що створюють для людей, які хочуть готувати вдома, мати ресторанний вайб але так, щоб швидко і без складнощів. Тут від мене - повний апрув та благословення".

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