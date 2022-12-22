Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео, на котором готовит курицу в кисло-сладком соусе.

Как оказалось, Евгений решил приготовить очень простое и многими любимое блюдо, а точнее главный ингредиент для других не менее вкусных блюд. Как ранее говорил кулинар, он очень любит блюда, которые состоят из минимума ингредиентов, так что эту курицу тоже можно к ним отнести.

"Есть кулинарная находка для вас. Это будет немного читинг, но я знаю, как сделать дома курицу в кисло-сладком, чтобы без заморочек и в 2 шага. Берете филе, режете, печете 15 минут, смешиваете с кисло-сладким соусом, а затем делаете что хотите: в сэндвиче, салате, рисе или лапше. Это такая доступная альтернатива азиатскому от украинского производителя. Там в составе фруктовое пюре (и манговое из них), соль, сахар, уксус, крахмал, лимонный сок и микс пряностей. Я часто проверяю подобные продукты, созданные для людей, которые хотят готовить дома, иметь ресторанный вайб, но так, чтобы быстро и без сложностей. Здесь от меня – полный апрув и благословение", - описал свой рецепт Клопотенко в подписи к видео.

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