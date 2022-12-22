Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Саша виклала незвичайне відео, на якому з'явилася у новому образі.

Як виявилося, Саша представила чергову пісню з нового альбому "СВЯТА", до якого увійшли всі найпопулярніші хіти гурту KAZKA за п'ять років. І цього разу йдеться про пісню "Автовідповідач". На новому відео Олександра знята в цікавій локації з автомобілем та сяючим гірляндами деревом. Перед камерою вона з'явилася в латексному плащі з розпущеним волоссям та яскравим макіяжем.

У підписі до публікації Зарицька написала: "В цьому році було занадто багато іспитів ціною в життя. Тому нам дуже хотілось влаштувати вам маленьке свято та презентувати подарунок напередодні Нового року. Вже в цю п'ятницю — прем'єра альбому СВЯТА, куди увійшов один з ваших улюблених треків гурту KAZKA. До речі, наш перший танцювальний експеримент, створений у колаборації з @iamrunstar одразу після моєї участі @tanci1plus1 — АВТОВІДПОВІДАЧ".

Нагадаємо "Я завжди буду відкрита": Jerry Heil після Нацвідбору несподівано запропонувала свою допомогу гурту TVORCHI.

Як повідомляла Politeka, "Ти тепер як Винник": Остапчук на тлі чуток про розлучення з'явився у несподіваному місці, фото.

Також Politeka писала, що "Тільки на необхідне": Гросу після переїзду до Америки розповіла, скільки потрібно грошей, щоб жити там.