Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычное видео, на котором появилась в новом образе.

Как оказалось, Саша представила очередную песню из нового альбома "СВЯТА", в который вошли все самые популярные хиты группы KAZKA за пять лет. И в этот раз речь идет о песне "Автовідповідач". На новом видео Александра запечатлена в интересной локации с автомобилем и сияющем гирляндами деревом. Перед камерой она пояивлась в латексном плаще с распущенными волосами и ярким макияжем.

В подписи к публикации Зарицкая написала: "В этом году было слишком много экзаменов ценой в жизнь. Поэтому нам очень хотелось устроить вам маленький праздник и презентовать подарок в канун Нового года. Уже в эту пятницу – премьера альбома СВЯТА, куда вошел один из ваших любимых треков группы KAZKA. Кстати, наш первый танцевальный эксперимент, созданный в коллаборации с @iamrunstar сразу после моего участия @tanci1plus1 — Автовідповідач".

Напомним, "Я всегда буду открыта": Jerry Heil после Нацотбора неожиданно предложила свою помощь группе TVORCHI.

Как сообщала Politeka, "Ты теперь как Винник": Остапчук на фоне слухов о разводе появился в неожиданном месте, фото.

Также Politeka писала, что "Только на необходимое": Гросу после переезда в Америку рассказала, сколько нужно денег, чтобы жить там.