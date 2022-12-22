Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна із відомою співачкою Олею Поляковою разом опублікувала новий випуск свого шоу "Дорослі дівчата". У своєму Instagram телезірка виклала короткий анонс нового випуску з гарячими фрагментами, і повідомила, що це останній випуск цього року.

Як відомо, деякі випуски цього шоу Оля та Маша записували до початку війни, і вони були російською мовою. Після їхнього виходу зірок розпекли у соцмережах за мову і тепер нові випуски співачка та телеведуча роблять українською мовою. Судячи з відео, цього разу "дорослі дівчатка" Оля та Маша не торкалися конкретних тем, а зосередилися на відповідях шанувальників.

У підписі до анонсу Єфросиніна розповіла: "На моєму ютуб каналі вийшов новий випуск #ДоросліДівчата. Останній в цьому році! Підсумків року не буде, але буде багато всього, що ми не встигли розказати про себе за всі три сезони Дякую вам за підтримку нашого з @polyakovamusic проєкту! Ми готуємося до наступного сезону, а ви поки переходьте за посиланням у моєму профілі, або одразу біжіть на мій канал! І не забудьте підписатись… В цьому році в мене ще є для вас сюррпризик".

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