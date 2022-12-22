Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина с известной певицей Олей Поляковой вместе опубликовали новый выпуск своего шоу "Взрослые девочки". В своем Instagram телезвезда выложила короткий анонс нового выпуска с самыми горячими фрагментами, и сообщила, что это последний выпуск в этом году.

Как известно, некоторые выпуски этого шоу Оля и Маша записывали до начала войны, и они были на русском языке. После их выхода звезд распекли в соцсетях за язык и теперь новые выпуски певица и телеведущая делают на украинском языке. Судя по видео, в этот раз "взрослые девочки" Оля и Маша не затрагивали конкретных тем, а сосредоточились на ответах от поклонников.

В подписи к анонсу Ефросинина рассказала: "На моем ютуб канале вышел новый выпуск #ВзрослыеДевочки. Последний в этом году! Итогов года не будет, но будет много всего, что мы не успели рассказать о себе за все три сезона. Спасибо за поддержку нашего из @polyakovamusic проекта! Мы готовимся к следующему сезону, а вы пока переходите по ссылке в моем профиле, или бегите на мой канал! И не забудьте подписаться… В этом году у меня еще есть для вас сюрприз".

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