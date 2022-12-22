Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист заінтригував спільним виступом в ефірі музичного різдвяного проєкту під назвою «Ти не один».

«Час від часу я слухаю «Тиху ніч» на ніч. У дитинстві мені співала її сестра або мама. Взагалі багатьом українським дітям як раніше, так і зараз батьки співають цю пісню перед сном. Тому мені було дуже приємно заспівати її саме у Різдво з гуртом TVORCHI. Завжди радий розділити сцену з талановитими артистами», - написав Макс Барських.

TVORCHI зазначили, що «Тиха ніч» асоціюється у них з миром та спокоєм.

«Це тепла різдвяна пісня, яка дуже відгукнулась в наших серцях. Були раді виконати її разом з Максом Барських та подарувати теплі емоції глядачам у вечір Різдва. Ми віримо, що у різдвяну ніч відбуваються справжні дива. Нехай у кожного збудеться щось бажане та приємне», — додали переможці нацвідбору на Євробачення.

Українці в коментарях підтримали виконавців:

"Хтось дуже чекав колядки від Макса! 😍Це буде дуже красиво, фольклор у виконанні таких співаків";

"Дуже цікаво буде почути саме цю чарівну пісню у вашому виконанні✨ Будемо співати разом 🎶";

"Скоріше б почути ваш проект, думаю, буде дуже проникливо і душевно".

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