На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила ефектне фото, на якому вона позує на даху однієї з багатоповерхівок міста.
"Сьогодні була на зйомках в Чернігові - місті, яке одним з перших відчайдушно вступило у боротьбу з росіянами, яке чинило їм завзятий опір. Це відчувається дотепер у кожній вуличці, у кожній цеглинці.Раніше ми приїжджали сюди на вистави, їздили на екскурсії, ідеальне, затишне містечко! І попри все, що довелося пережити людям у ньому цієї зими, тут знову вирує життя! Це надихає, це дарує надію. Вірю, що так буде з кожним закуточком нашої України. Скоро! Вірю, що всі українці повернуться додому…", — пише Лілія Ребрик.
На публікацію відреагувала акторка Наталка Денисенко, написавши: "моє рідне місто".
Українці в коментарях підтримали ведучу:
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"Приїжджайте до нас частіше. Чернігів - це ❤️ на все життя";
"Все обов'язково буде добре 🙏🏻💙💛 Нехай не зараз, але буде! Всі українці повернуться додому, і в кожному місті буде затишно, тихо і спокійно!";
"Дуже сумую за своїм незламним містом-героєм, страшно згадувати, лютий-березень...В Чернігові було пекло..., але я вірю і дуже сподіваюся, що наступний березень не буде таким страшним і лихим...і всі ми повернемося разом з діточками до рідного дому".
Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.