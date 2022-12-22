Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик приїхала на зйомки до Чернігова та вразила світлиною.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила ефектне фото, на якому вона позує на даху однієї з багатоповерхівок міста.

"Сьогодні була на зйомках в Чернігові - місті, яке одним з перших відчайдушно вступило у боротьбу з росіянами, яке чинило їм завзятий опір. Це відчувається дотепер у кожній вуличці, у кожній цеглинці.Раніше ми приїжджали сюди на вистави, їздили на екскурсії, ідеальне, затишне містечко! І попри все, що довелося пережити людям у ньому цієї зими, тут знову вирує життя! Це надихає, це дарує надію. Вірю, що так буде з кожним закуточком нашої України. Скоро! Вірю, що всі українці повернуться додому…", — пише Лілія Ребрик.

На публікацію відреагувала акторка Наталка Денисенко, написавши: "моє рідне місто".

Українці в коментарях підтримали ведучу:

"Приїжджайте до нас частіше. Чернігів - це ❤️ на все життя";

"Все обов'язково буде добре 🙏🏻💙💛 Нехай не зараз, але буде! Всі українці повернуться додому, і в кожному місті буде затишно, тихо і спокійно!";

"Дуже сумую за своїм незламним містом-героєм, страшно згадувати, лютий-березень...В Чернігові було пекло..., але я вірю і дуже сподіваюся, що наступний березень не буде таким страшним і лихим...і всі ми повернемося разом з діточками до рідного дому".

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

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