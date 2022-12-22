На своей странице в Instagram артистка разместила эффектное фото, на котором она позирует на крыше одной из многоэтажек города.

"Сегодня была на съемках в Чернигове - городе, который одним из первых отчаянно вступил в борьбу с россиянами, который оказывал им упорное сопротивление. Это чувствуется до сих пор в каждой улочке, в каждом кирпичике. Раньше мы приезжали сюда на спектакли, ездили на экскурсии, идеальный, уютный городок! И несмотря на все, что пришлось пережить людям в нем этой зимой, здесь снова бурлит жизнь! Это вдохновляет, это дарит надежду. Верю, что так будет с каждым уголком нашей Украины. Скоро! Верю, что все украинцы вернутся домой…", — пишет Лилия Ребрик.

На публикацию отреагировала актриса Наталья Денисенко, написав: "мой родной город".

Украинцы в комментариях поддержали ведущую:

"Приезжайте к нам чаще. Чернигов – это ❤️ на всю жизнь";

"Все обязательно будет хорошо 🙏🏻💙💛 Пусть не сейчас, но будет! Все украинцы вернутся домой, и в каждом городе будет уютно, тихо и спокойно!";

"Очень скучаю за своим несгибаемым городом-героем, страшно вспоминать, февраль-март...В Чернигове был ад..., но я верю и очень надеюсь, что следующий март не будет таким страшным и плохим...и все мы вернемся вместе с детишками в родной дом".

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.