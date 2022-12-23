21 грудня зірка відсвякувала свій ден народження, їй виповнилося 35 років. Олена Шоптенко разом зі своїм 4-річним сином Олексієм після повномасштабного вторгнення рф виїхала з України, тож вимушена була святкувати за кордоном, а саме в столиці Австрії Відні.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла та показала, як пройшло її свято. Хвора артистка без макіяжу позує на тлі ялинки та зі скромним, але апетитним тортиком.

"Не дивлячись на те, що в свій день народження ми з сином хворіли та пролежали вдома, цей день запам’ятається найбільше. Бо його таким зробили люди - рідні, найближчі друзі, зовсім нові знайомі, які вже стали друзями та ви, дорогі підписники. Всі привітання та побажання безмежно надихають та надають сил. Люди - найцінніше, що є в житті. І мені дуже пощастило мати таких, як ви в своєму! ❤️", — пише Олена Шоптенко.

"З Днем народження, Оленка!! Одужуй !!", — привітав танцюристку ведучий Юрій Горбунов.

Українці в коментарях приєднуються до привітань:

"Щиро вітаю ❤️ Оленко, все буде добре. Тримаємося. Вам і синочку бажаю міцного здоров’я!";

"З днем народження! Одужання і скорішого настання миру".

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