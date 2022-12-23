21 декабря звезда отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 35 лет. Елена Шоптенко вместе со своим 4-летним сыном Алексеем после полномасштабного вторжения рф уехала из Украины, поэтому вынуждена была праздновать за границей, а именно в столице Австрии Вене.

На своей странице в Instagram артистка рассказала и показала, как прошел ее праздник. Заболевшая артистка без макияжа позирует на фоне елки и со скромным, но аппетитным тортиком.

"Несмотря на то, что в свой день рождения мы с сыном болели и пролежали дома, этот день запомнится больше всего. Потому что его таким сделали люди - родные, самые близкие друзья, совсем новые знакомые, которые уже стали друзьями и вы, дорогие подписчики. Все поздравления и пожелания безгранично вдохновляют и придают сил. Люди - самое ценное, что есть в жизни. И мне очень повезло иметь таких, как вы в своей! ❤️", - пишет Алена Шоптенко.

"С Днем рождения, Леночка!! Выздоравливай!!", - поздравил танцовщицу ведущий Юрий Горбунов.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям:

"Искренне поздравляю ❤️ Аленка, все будет хорошо. Держимся. Вам и сынишке желаю крепкого здоровья!";

"С днем ​​рождения! Выздоровления и скорейшего наступления мира".

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