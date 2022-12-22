Мережу облетіло відео, як у знеструмленому районі Києва вчителька проводила онлайн-урок на вулиці, зловивши хоч якийсь інтернет та зв'язок біля супермаркету.
У себе в Instagram на таку відданість своїй роботі з боку вчительки не змогли не відреагувати українські знаменитості. Ольга Сумська та Юрій Горбунов на своїх сторінках опублікували ці кадри та захоплюються незламністю нашої нації.
"Київ…Вчителька за покликанням!Веде онлайн урок прямо з вулиці,де можна підключитися до живлення… Незламні українці !🙏🏻", — написала актриса під відео.
"Українські вчителі ведуть онлайн уроки просто з вулиці! Просто там, де є wi fi!! Це надпотужна нація!!", — вражений Горбунов.
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Українці в коментарях також діляться емоціями від побаченого:
"Боже, як це зворушливо ….😢😢😢нас не зламати, поки є такі вчителі, в нашій країні буде все добре !!!!!!Яки ми сильні і незламні, пишаюся нашими людьми!";
"Україна переможе-це вже 100%";
"😢плачу, і ми так живемо)";
"Тільки наші люди можуть так жити, тільки ми можемо подолати зло добром і світлом! Даш дух незламний! Наші вчителі-герої, а ще лікарі, сантехніки, електрики, слюсарі, будівельники і усі інші🙏".
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