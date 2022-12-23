Популярна українська телеведуча, дружина Юрія Горбунова Катерина Осадча показала, як проводить час, коли немає електроенергії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя вирішила привітати всіх причетних із Днем енергетика.

"Воїни світла, наші енергетики, з вашим днем!! Недарма день енергетика відзначають у найкоротший світловий день року, адже за мирних часів у цей день їх важка робота найбільш помітна. Наші герої, сьогодні, ми як ніколи відчуваємо на собі важливість вашої роботи. Ми безмежно вдячні Вам, за Вашу віддану працю, години без сну, за те, що ви ризикуєте життям, щоб незважаючи на постійні обстріли ми залишались у теплі", — пише Катерина Осадча.

Телеведуча показала своє домашнє фото, на якому вона позує зі свічкою, та звернулася від імені всіх українців.

"Ми знаємо, що ви робите усе, що в ваших силах. А ми у той час не скаржимось, палимо свічки, гріємось чаєм та насолоджуємось країною без ворога. Дякуємо кожному працівнику Енергетичної галузі України, низький уклін!", — наголосила зірка.

Напередодні Катерина Осадча показала, як вона з Юрієм Горбуновим і їхніми дітьми підготувалися до новорічих свят, але несподівано нарвалася на критику. Ведуча показала зворушливе домашнє відео, на якому зіркове сімейство прикрашає ялинку, але багатьох шанувальників роздратувала радянська п'ятикутна зірка на її верхівці.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

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