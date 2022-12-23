Популярная украинская телеведущая, жена Юрия Горбунова Екатерина Осадчая показала, как проводит время, когда нет электроэнергии.

В этот раз на своей странице в Instagram Катя решила поздравить всех причастных с Днем энергетика.

"Воины света, наши энергетики, с вашим днем!! Недаром день энергетика отмечают в кратчайший световой день года, ведь в мирное время в этот день их трудная работа наиболее заметна. Наши герои, сегодня, мы как никогда ощущаем на себе важность вашей работы. Мы безгранично благодарны Вам, за Вашу преданную работу, часы без сна, за то, что вы рискуете жизнью, чтобы, несмотря на постоянные обстрелы, мы оставались в тепле", — пишет Екатерина Осадчая.

Телеведущая показала свое домашнее фото, на котором она позирует со свечой, и обратилась от имени всех украинцев.

"Мы знаем, что вы делаете все, что в ваших силах. А мы в это время не жалуемся, зажигаем свечи, греемся чаем и наслаждаемся страной без врага. Спасибо каждому работнику Энергетической отрасли Украины, низкий поклон!", - подчеркнула звезда.

Накануне Екатерина Осадчая показала, как она с Юрием Горбуновым и их детьми подготовились к новогодним праздникам, но неожиданно нарвалась на критику. Ведущая показала трогательное домашнее видео, на котором звездное семейство украшает елку, но многих поклонников разозлила советская пятиконечная звезда на ее верхушке.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.