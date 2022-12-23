Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар розповів про свої плани на Новий рік.

"Я святкуватиму цей Новий рік наодинці. Всі мої рідні та близькі, а також Лупіта та Чоко, зараз за кордоном, у безпеці. Але кажуть, що взагалі будь-яке святкування і прикрашання ялинки — «не на часі». Святкувати чи не святкувати Новий рік, прикрашати чи не прикрашати ялинку — питання досить складні. Так, війна все ще триває, ЗСУ все ще борються, проте й життя також продовжується. Спекулювати тим, що наші бійці воюють, щоб ми з вами могли жити звичайним життям, не можна, але й морально вбивати себе та страждати — теж не вихід", — пише Ектор Хіменес-Браво.

Він також дав українцям кілька порад щодо того, як зустріти Новий рік.

"Ставте ялинку, якщо маєте настрій. Танцюйте, якщо хочете танцювати. Святкуйте, щоб підбадьорити дітей та сім'ю. Попри блекаути, обстріли та війну, попри все це ми продовжуємо жити, жити повним та яскравим життям. Нас не здолати та не зламати, і це факт. Спілкуйтесь, радійте, святкуйте, якщо це підіймає ваш настрій та дає більше наснаги працювати та допомагати ЗСУ. Запрошуйте рідних та близьких, тримайте зв'язок з сім'єю та робіть відеодзвінки з тими, хто далеко. Живіть, любіть та радійте", — наголосив суддя "Мастер Шеф".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.