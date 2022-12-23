В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар рассказал о своих планах на Новый год.

"Я буду праздновать этот Новый год в одиночестве. Все мои родные и близкие, а также Лупита и Чоко, сейчас за границей, в безопасности. Но говорят, что вообще любое празднование и украшение елки — «не ко времени». Праздновать или не праздновать Новый год, украшать или не украшать елку — вопросы довольно сложные, да, война все еще продолжается, ВСУ все еще борются, но и жизнь продолжается. Спекулировать тем, что наши бойцы воюют, чтобы мы с вами могли жить обычной жизнью, нельзя, но морально убивать себя и страдать — тоже не выход", — пишет Эктор Хименес-Браво.

Он также дал украинцам несколько советов по поводу того, как встретить Новый год.

"Ставьте елку, если есть настроение. Танцуйте, если хотите танцевать. Празднуйте, чтобы подбодрить детей и семью. Несмотря на блекауты, обстрелы и войну, при всем этом мы продолжаем жить, жить полной и яркой жизнью. Нас не одолеть и не сломать, и это факт Общайтесь, радуйтесь, празднуйте, если это поднимает ваше настроение и дает больше сил работать и помогать ВСУ. Приглашайте родных и близких, держите связь с семьей и совершайте видеозвонки с теми, кто далеко. Живите, любите и радуйтесь", - подчеркнул судья "Мастер Шеф".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.