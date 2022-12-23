Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новим відео, на якому показала, як вбирала свою новорічну ялинку.

Як видно, у ролику Даша з'явилася в домашньому образі – на ній вузькі сірі лосини та чорна кофточка, волосся зібране у недбалий хвіст, а на обличчі немає макіяжу. При цьому можна помітити, що дівчина має чудовий настрій, а на деяких кадрах можна побачити, що Даша в кімнаті не одна. Блогерка зосереджена на ялинці – спочатку вона її збирає, а потім починає вбирати гірляндою та іграшками.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Обіцяне відео. Третій рік поспіль ця красуня дарує мені тепло на серці". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Яка ялинка, бомба. Де купили?"

"Підкажіть будь ласка де купували ялинку?".

"Красива, незвичайна, папуги та ялина".

"Де купували ялинку?".

"Вау, яка гарна".

"Та крута ялинка".

"Дизайнери нервово курять осторонь".

"Яка краса".

"Красива ялинка".

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