Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала серію знімків із нової модної фотосесії.

Як видно, на нових фотографіях Даша з'явилася у жіночному образі – на ній широке грубе пальто цікавого фасону, під яким, як здається, нічого немає. Волосся блогерки акуратно покладено і частково заховано за коміром, а на обличчі бездоганний макіяж. Вона кидає загадкові погляди в камеру і виглядає дуже жіночно.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Те, як ви говорите із собою, має найбільше значення". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Ідеально".

"Яка ж неймовірна".

"Макіяж вогонь".

"У коханні можна освідчуватися?".

"Господи, як же це гарно".

"Яка ти красива".

"Дуже красиві фото".

"Така жіночна".

"Красива, як квітка".

"Захоплююча, як завжди".

"Дашка, це розрив. Яка ви красуня".

"Просто неймовірно красива".

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