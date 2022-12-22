Відомий український виконавець Артем Пивоваров, який з початку війни записав кілька україномовних дуетів із українськими зірками на вірші легендарних поетів, поділився у своєму Instagram кадрами нового концерту. Як виявилося, артист виступив наживо разом із Олею Поляковою, з якою вони раніше записали дует "Тішся" на вірші Лесі Українки.

Як видно, Оля та Артем чудово запалили на сцені, наживо виконуючи свій хіт і довівши зал до екстазу. На сцену співачка вийшла в золотистому комбінезоні, який підкреслив фігуру, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж. Пивоваров виступав у стильному мінем костюмі вільного крою, видно, що вона викладалася на всі сто.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артиста:

"Після вашого концерту хочеться побувати на ньому ще багато разів. Неймовірні відчуття".
"Сподіваюся, що колись все ж таки потраплю на ваш концерт".
"Вау, це просто вогонь".
"Чудовий виступ".
"Цей момент просто підпалив".
"Шикарний дует".
"Це було дуже драйвово! Концерт неймовірний".
"Улюблений момент, табун мурашок".
"Ні, ну це ж кайф!".
"Люблю цей момент".
"Запальнички".
"Ви доповнюєте один одного, цей драйв".
"Ну, цей момент вогонь".
"Вони обоє божевільні. Енергія зашкалює. Електрику можна виробляти. Це зараз актуально".

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