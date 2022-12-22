Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 та посіла третє місце, опублікувала у своєму Instagram кадри зі сцени у Хмельницькому та зробила несподіване визнання.
Як виявилося, виступаючи на сцені у цьому місті Яна запитала у глядачів, хто знає слова пісні "Не сестри", та несподівано почула голоси дітей. У ролику співачка показала, як вивела на сцену двох дівчаток, які наспівали разом із нею.
У підписі до публікації Jerry Heil поділилася несподіваним одкровенням: "Я запитала у Хмельницькому, хто знає слова пісні #НЕСЕСТРИ та почула голоси дітлахів. Не стрималася, покликала на сцену! І в цей момент усвідомила, що мої нові пісні виховують покоління та закладають у юні голови принципи, якими вони житимуть " .
Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Знаєте, що ще круто? Ще 5 років тому кумиром дітей було "Время и Стекло". Ніякого хейту на їхню адресу, але задумайтеся яким був зміст більшості пісень тоді і тих, що співає сьогодні Яна".
"Яка милота".
"Це правда. Ви виховуєте нове патріотичне покоління".
"Рівень упевненості до якого я прагну - Віка".
"Вау. Це так круто. Люблю тебе за твою простоту".
"Українські діти – це золоте майбутнє нашої рідної України!".
"Ви молодчина і вже символ нашої країни. Дякую!"
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