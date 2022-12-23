Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новым видео, на котором показала, как наряжала свою новогоднюю елку.
Как видно, в ролике Даша появилась в домашнем образе – на ней узкие серые лосины и черная кофточка, волосы собраны в небрежный хвост, а на лице нет макияжа. При этом можно заметить, что у девушки отличное настроение, а на некоторых кадрах можно увидеть, что Даша в комнате не одна. Блогерша сосредоточена на елке – сначала она ее собирает, а затем начинает наряжать гирляндой и игрушками.
В подписи к публикации Ульянова написала: "Обещанное видео. Третий год подряд эта красотка дарит мне теплоту на сердце". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:
"Какая елка, бомба. Где купили?".
"Подскажите пожалуйста где покупали елочку?".
"Красивая, необычная, попугаи и ель".
"Где покупали елку?".
"Вау, какая красивая".
"Да крутая елка".
"Дизайнеры нервно курят в сторонке".
"Какая красота".
"Красивая елка".
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