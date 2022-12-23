Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новым видео, на котором показала, как наряжала свою новогоднюю елку.

Как видно, в ролике Даша появилась в домашнем образе – на ней узкие серые лосины и черная кофточка, волосы собраны в небрежный хвост, а на лице нет макияжа. При этом можно заметить, что у девушки отличное настроение, а на некоторых кадрах можно увидеть, что Даша в комнате не одна. Блогерша сосредоточена на елке – сначала она ее собирает, а затем начинает наряжать гирляндой и игрушками.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Обещанное видео. Третий год подряд эта красотка дарит мне теплоту на сердце". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Какая елка, бомба. Где купили?".

"Подскажите пожалуйста где покупали елочку?".

"Красивая, необычная, попугаи и ель".

"Где покупали елку?".

"Вау, какая красивая".

"Да крутая елка".

"Дизайнеры нервно курят в сторонке".

"Какая красота".

"Красивая елка".

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