Цього разу на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських розповіла, що вирішила зробити сюрприз для жінки Юлії, з якою зірка познайомилася під час онлайн-зустрічі, яку та отримала в подарунок за великий благодійний внесок, а також її підопічною Дашею, яка вже тривалий час бореться з раком.

"Під час розмови виявилося, що Юлія вже довгий час проживає в Лондоні, але регулярно допомагає дітям з України. Так, вона запросила до себе в гості Дашу, бо дівчина обожнює Гарі Потера та давно мріяла побувати у знакових місцях, пов’язаних з фільмом. Мене дуже надихнула ця історія і захотілося якось по-особливому віддячити Юлії за її добрі вчинки", — написала співачка.

Тому артистка вирішила зробити дівчатам сюрприз: приїхала до Лондона та запросила їх у тематичне кафе варити чарівне зілля.

"Дуже радію, що вдалося подарувати Даші незабутні емоції, разом приємно провести час та ще раз подякувати Юлії, вже особисто, що вона так багато допомагає українцям. Коли я бачу, скільки добра та чуйності є у людських серцях, розумію, що можливо все ❤️", — додала Настя Каменських.

Нагадаємо, співачка Успенська, яка нещодавно гостювала у Потапа та Насті Каменських, не може дочекатися російського паспорта.

Також повідомлялося, що екс-дружина Потапа публічно звернулася до нового бойфренда Наді Дорофєєвої.

Крім того, Politeka.net писала, що Надя Дорофєєва вибачилася за свою співпрацю із росіянами – як на це відреагували відомі українці.