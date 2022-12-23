В этот раз на своей странице в Instagram Настя Каменских рассказала, что решила сделать сюрприз для женщины Юлии, с которой звезда познакомилась во время онлайн-встречи, которую та получила в подарок за большой благотворительный взнос, а также ее подопечной Дашей, которая уже долго борется с раком.

"Во время разговора оказалось, что Юлия уже долгое время проживает в Лондоне, но регулярно помогает детям из Украины. Так, она пригласила к себе в гости Дашу, потому что девушка обожает Гарри Поттера и давно мечтала побывать в знаковых местах, связанных с фильмом. Меня очень вдохновила эта история и захотелось как-то по-особому отблагодарить Юлию за ее добрые поступки", - написала певица.

Поэтому артистка решила преподнести девушкам сюрприз: приехала в Лондон и пригласила их в тематическое кафе варить волшебное зелье.

"Очень радуюсь, что удалось подарить Даше незабываемые эмоции, вместе приятно провести время и еще раз поблагодарить Юлию, уже лично, что она так много помогает украинцам. Когда я вижу, сколько добра и отзывчивости есть в человеческих сердцах, понимаю, что возможно все ❤️ ", - добавила Настя Каменских.

Напомним, певица Успенская, которая недавно гостила у Потапа и Насти Каменских, не может дождаться российского паспорта.

Также сообщалось, что экс-жена Потапа публично обратилась к новому бойфренду Нади Дорофеевой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Надя Дорофеева извинилась за свое сотрудничество с россиянами – как на это отреагировали известные украинцы.