Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео зі свого тренування та пообіцяла навчити схуднути.

У ролику Марина показала, як робить вправи вдома. Перед камерою вона з'явилася у світлому вбранні – на ній вузькі лосини та вільна вкорочена толстовка. Це вбрання лише підкреслює струнку фігуру та бадьорий вигляд фітнес-тренера.

У підписі до публікації Боржемська запросила українців на своїй марафон, де вчитиме правильно харчуватися та худнути:

"Ви колись худнули з зірковим фітнес тренером за +- 20 грн в день? Навіть чашка кави коштує дорожче. До -7 кг за програму. Старт 9.01. Смачне оновлене меню на 21 день адаптоване під сьогодення та круті щоденні тренування + 5 днів вільний доступ. Моя програма - це не дієта, а спосіб життя. Унікальний марафон, який легко позбавить зайвих кілограмів НАЗАВЖДИ. Уяви, яка ти гарна з тонкою талією, стрункими ніжками, легкістю у всьому тілі та здоров'ям, як у 20 років. Результати учасників марафону приголомшливі, його пройшли вже понад 100 000 тисяч людей різного віку та статі. Став швиденько + і я надішлю тобі умови".

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