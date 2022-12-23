Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео со своей тренировки и пообещала научить похудеть.

В ролике Марина показала, как делает упражнения у себя дома. Перед камерой она появилась в светлом наряде – на ней узкие лосины и свободная укороченная толстовка. Этот наряд только подчеркивает стройную фигуру и бодрый вид фитнес-тренера.

В подписи к публикации Боржемская пригласила украинцев на своей марафон, где будет учить правильно питаться и худеть:

"Вы когда-то худели со звездным фитнесс тренером за +- 20 грн в день? Даже чашечка кофе стоит дороже. До –7 кг за программу. Старт 9.01. Вкусное обновленное меню на 21 день адаптировано под сегодняшний день и крутые ежедневные тренировки + 5 дней свободный доступ. Моя программа – это не диета, а образ жизни. Уникальный марафон, который легко лишит лишние килограммы НАВСЕГДА. Представь, как ты красива с тонкой талией, стройными ножками, легкостью во всем теле и здоровьем, как в 20 лет. Результаты участников марафона потрясающие, его прошли уже более 100 000 тысяч людей всех возрастов и полов. Стал быстро + и я пришлю тебе условия".

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