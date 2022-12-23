Володимир Ярославський, шеф-кухар та "МайстерШеф", вкотре порадував шанувальників апетитним рецептом, який представив у мережі.

Як правило, кухар разом із колегами показує в Інстаграм смачні та корисні рецепти для шанувальників, раніше також підготувавши спеціальну збірку з іншими рецептами.

«Фрікаделі з мінтаю 🐟 На роботі та в житті я постійно наголошую, що смачна страва починається з якісного продукту! 🤌 Тому, щоб мої фрикадельки могли їсти навіть вибагливі малюки, я обрав мінтай дикого вилову з Аляски!» – пише Ярославський.

Він також додав, що зимовий період вважається дуже вдалим для таких рецептів і зараз вечори правда довгі, тому можна виділити час на приготування смачненького.

Для представленої страви знадобляться:

-400г віджатого філе мінтаю

-75г підсмаженої цибулі (150г сирої)

-50г твердого сиру, за бажанням

-1 яйце

-сіль перець

Для соусу:

-100 г цибулі

-2 зубочки часнику

-30г олії

-200г томатів у власному соку

-сіль, перець та сухі трави

-40г вершків

-зелень для подачі

З риби вийняти кісточки та вичавити зайву вологу паперовим рушником. На олії обсмажити цибулю, після пропустити через дрібні ґрати м'ясорубки. Далі треба додати яйце, сіль, натерти сир та добре вимішувати фарш.

Сформувати фрикадельки, нарізати ще цибулю для соусу і подрібнити часник. Обсмажити їх, додати томати, сіль, сухі трави, вершки та трохи вод. Перемішати та довести до готовності.

У соус викласти фрикадельки, накрити кришкою, гасити повільно близько 6 хвилин. Після цього перевернути, полити соусом знову, гасити близько 6 хвилин.

«Готова страва досить рясно посипаю посіченою зеленню і можна їсти!» – розповів Ярославський.

Нагадаємо, Ярославський та Мартинівська з "Майстер Шеф" підкорили українців новим відео

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився рецептом смачності до Дня Святого Миколая.