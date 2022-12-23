Коли жінка дізналася, що Оля Цибульська з України, вона заявила, що співачка зобов'язана говорити російською мовою.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська перебуває за кордоном разом із сином Нестором. В Інстаграм-Сториз вона розповіла, що у магазині з нею трапився неприємний інцидент. Там вона наткнулася на продавщицю, яка заявила – знаменитість має говорити російською мовою.

За словами співачки, коли вони з сином вирішили замовити булки, їх обслуговувала продавщиця, яка спочатку не розуміла, що від неї хочуть і не видавала здачу.

"Я говорю англійською: "Добрий день. Можна, будь ласка, дві булки без нічого". І вона розраховує мене і бере гроші за три. Я говорю: "Вибачте, ви мені дали здачу, ніби я купила три, я купила дві", - сказала Оля Цибульська .

Згодом виявилось, що продавець добре знає російську мову. Коли жінка дізналася, що Оля Цибульська з України, вона заявила, що співачка зобов'язана говорити російською мовою.

"І вона до мене починає: "Я тебе не зрозуміла, ти говориш російською?". Я кажу - ні. А вона мені: "А звідки ти?". Кажу, що з України. Вона мені агресивно: "Якщо ти з України, ти зобов'язана говорити російською", - додала артистка.

Однак Оля Цибульська забрала здачу, а продавщицю послала кудись подалі.

"Я говорю - ні мадам, стоп, тому що я зараз поставлю на місце. В результаті я забрала здачу і послала її на*уй", - підсумувала Цибульська.

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