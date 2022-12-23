Когда женщина узнала, что Оля Цыбульская из Украины, то она заявила, что певица обязана говорить на русском языке.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цыбульская находится за границей вместе с сыном Нестором. В Инстаграм-Сториз она рассказала, что в магазине с ней случился неприятный инцидент. Там она наткнулась на продавщицу, которая заявила – знаменитость обязана говорить на русском языке.

По словам певицы, когда они с сыном решили заказать булки, то их обслуживала продавщица, которая сначала не понимала, что от нее хотят и не выдавала сдачу.

"Я говорю на английском: "Добрый день. Можно, пожалуйста, две булки без ничего". И она рассчитывает меня и берет деньги за три. Я говорю: "Извините, вы мне дали сдачу, будто я купила три, я купила две", - сказала Оля Цыбульская.

Впоследствии оказалось, что продавец хорошо знает русский язык. Когда женщина узнала, что Оля Цыбульская из Украины, то она заявила, что певица обязана говорить на русском языке.

"И она ко мне начинает: "Я тебя не поняла, ты говоришь по-русски?". Я говорю - нет. А она мне: "А откуда ты?". Говорю, что из Украины. Она мне агрессивно: "Если ты из Украины, ты обязана говорить на русском", - добавила артистка.

Однако Оля Цыбульская забрала сдачу, а продавщицу послала куда подальше.

"Я говорю - нет мадам, стоп, потому что я сейчас поставлю на место. В результате я забрала сдачу и послала ее на*уй", - подытожила Цыбульская.

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