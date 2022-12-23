Популярна українська співачка та молода мама MamaRika (Анастасія Кочетова), яка влітку минулого року народила сина Давида у шлюбі з телеведучим Сергієм Середою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка опублікувала чарівні фото зі свого візиту на Канарські острови.

Як виявилося, Настя вирушила на один із найбільших островів Гранд Канарію для роботи, але не пропустила можливості трохи відпочити. Фотографії в її пості діляться на робітники та туристичні. Так, на деяких кадрах зірка показала себе на красивому пляжі, де хизувалась у стильному купальнику та демонструвала струнку фігуру.

У підписі до публікації MamaRika розповіла про свою подорож на Канари: "Чотирнадцять днів (половина з яких у дорозі). Один виступ для наших українців. Три нові пісні. Безліч крутих людей та вражень. Дякую, Всесвіт, за кожну мить!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Як там? Не прохолодно?"

"До чого купальник?".

"Клас, до зустрічі".

"А до чого це фото у купальнику?".

"За кожну фотографію лайк".

"Ви плануєте приїжджати з концертом в Аліканте?"

"Клас! Ми так за Вас переживали, щоб все було добре! А маленький Давид - це просто солодка булка!"

Нагадаємо, "Шикарний дует": Полякова і Пивоваров заспівали наживо на одній сцені україномовний хіт.

Як повідомляла Politeka, "У цей момент усвідомила…": учасниця Нацвідбору Jerry Heil здивувала одкровенням під час концерту.

Також Politeka писала, що "У коханні можна зізнаватися?": Квіткова з "Холостяка" захопила жіночністю у новій фотосесії.