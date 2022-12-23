Популярная украинская певица и молодая мама MamaRika (Анастасия Кочетова), которая летом прошлого года родила сына Давида в браке с телеведущим Сергеем Середой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала очаровательные фото со своего визита на Канарские острова.

Как оказалось, Настя отправилась на один из самых больших островов Гранд Канария для работы, но не упустила возможности немного отдохнуть. Фотографии в ее посте делятся на рабочие и туристические. Так, на некоторых кадрах звезда показала себя на красивом пляже, где щеголяла в стильном купальнике и демонстрировала стройную фигуру.

В подписи к публикации MamaRika рассказала о своем путешествии на Канары: "Четырнадцать дней (половина из которых в пути). Одно выступление для наших украинцев. Три новых песни. Множество крутых людей и впечатлений. Спасибо, Вселенная, за каждый миг!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Как там? Не прохладно?".

"К чему купальник?".

"Класс, до встречи".

"А при чем это фото в купальнике?".

"За каждую фотку лайк".

"Вы планируете приезжать с концертом в Аликанте?".

"Класс! Мы так за Вас переживали, чтобы все было хорошо! А маленький Давид – это просто сладкая булка!".

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