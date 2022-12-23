Як повідомляє Politeka.net, з настанням грудня в повітрі витає "дух свята", багато хто всерйоз замислюється про конкретні плани на новий рік і Різдво незважаючи на вторгнення Росії. Звичайно ж, українські зірки – не виняток. Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова влаштували сімейну фотосесію. Знімки з'явилися в Інстаграм-Сторіз Катерини.
На своїй сторінці в мережі Інстаграм Катерина Репяхова опублікувала цілий фотоальбом, демонструючи новий повсякденний образ, а також позуючи у святковій обстановці разом із Віктором Павликом.
До речі, у новорічній фотосесії зі своєю мамою та татом також знявся їхній маленький синочок Михайло, якому нещодавно виповнилося 2,5 роки.
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Основним кольором фотосесії було обрано бежевий та його відтінки. Так, Катерина з Віктором приміряли повсякденні вбрання з однаковою в'язкою. Катерина Репяхова була у трикотажній сукні, а Віктор Павлик – у бежевому светрі на замку та синіх джинсах.
"Сина, коли ти встиг так підрости? Мій клишоногий ведмедик", - підписала кадри Катерина Репяхова.
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