У новорічній фотосесії з Віктором Павликом та Катериною Репяховою також знявся їхній маленький синочок Михайло, якому нещодавно виповнилося 2,5 роки.

Як повідомляє Politeka.net, з настанням грудня в повітрі витає "дух свята", багато хто всерйоз замислюється про конкретні плани на новий рік і Різдво незважаючи на вторгнення Росії. Звичайно ж, українські зірки – не виняток. Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова влаштували сімейну фотосесію. Знімки з'явилися в Інстаграм-Сторіз Катерини.

На своїй сторінці в мережі Інстаграм Катерина Репяхова опублікувала цілий фотоальбом, демонструючи новий повсякденний образ, а також позуючи у святковій обстановці разом із Віктором Павликом.

До речі, у новорічній фотосесії зі своєю мамою та татом також знявся їхній маленький синочок Михайло, якому нещодавно виповнилося 2,5 роки.

Основним кольором фотосесії було обрано бежевий та його відтінки. Так, Катерина з Віктором приміряли повсякденні вбрання з однаковою в'язкою. Катерина Репяхова була у трикотажній сукні, а Віктор Павлик – у бежевому светрі на замку та синіх джинсах.

"Сина, коли ти встиг так підрости? Мій клишоногий ведмедик", - підписала кадри Катерина Репяхова.

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