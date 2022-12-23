В новогодней фотосессии с Виктором Павликом и Екатериной Репяховой также снялся их маленький сыночек Михаил, которому недавно исполнилось 2,5 годика.

Как сообщает Politeka.net, с наступлением декабря в воздухе витает "дух праздника", многие всерьез задумываются о конкретных планах на новый год и Рождество несмотря на вторжения рф. Конечно же, украинские звезды - не исключением. Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова устроили семейную фотосессию. Снимки появились в Инстаграм-Сториз Катерины.

На своей страничке в сети Инстаграм Екатерина Репяхова опубликовала целый фотоальбом, демонстрируя новый повседневный образ, а также позируя в праздничной обстановке вместе с Виктором Павликом.

Кстати, в новогодней фотосессии со своей мамой и папой также снялся их маленький сыночек Михаил, которому недавно исполнилось 2,5 годика.

Основным цветом фотосессии был выбран бежевый и его оттенки. Так, Екатерина с Виктором примерили повседневные наряды с одинаковой вязкой. Екатерина Репяхова была в трикотажном платье, а Виктор Павлик - в бежевом свитере на замке и синих джинсах.

"Сына, когда ты успел так подрасти? Мой косолапый мишка", - подписала кадры Екатерина Репяхова.

Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.