Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина виклала чарівне відео, на якому показала себе з маленьким сином.

Як видно, на новому відео Даша знята, мабуть, у себе вдома, вона сидить на підлозі. Перед камерою блогерка з'явилася у затишному домашньому костюмі спортивного стилю та бежевого відтінку, її волосся розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. І спочатку Даша сидить одна, а потім до неї підбігає маленький син Лев, який міцно обіймає маму і виглядає все це дуже зворушливо.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Мамине". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами:

"Такий красень".

"Я казала, що це буде ваша копія".

"Щастя".

"Ну який солоденький".

"Дуже мило".

"А так, звичайно, мамин".

"Яка ж ви гарна".

"Рівень благодаті зашкалює".

"До сліз".

"Хто скільки разів переглянув це відео?".

"Який він солодкий".

"Дуже милі. Звідки костюмчик?".

"Такий гарненький".

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