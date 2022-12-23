Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина виклала чарівне відео, на якому показала себе з маленьким сином.
Як видно, на новому відео Даша знята, мабуть, у себе вдома, вона сидить на підлозі. Перед камерою блогерка з'явилася у затишному домашньому костюмі спортивного стилю та бежевого відтінку, її волосся розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. І спочатку Даша сидить одна, а потім до неї підбігає маленький син Лев, який міцно обіймає маму і виглядає все це дуже зворушливо.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Мамине". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами:
"Такий красень".
"Я казала, що це буде ваша копія".
"Щастя".
"Ну який солоденький".
"Дуже мило".
"А так, звичайно, мамин".
"Яка ж ви гарна".
"Рівень благодаті зашкалює".
"До сліз".
"Хто скільки разів переглянув це відео?".
"Який він солодкий".
"Дуже милі. Звідки костюмчик?".
"Такий гарненький".
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