Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очаровательное видео, на котором показала себя с маленьким сыном.

Как видно, на новом видео Даша запечатлена видимо, у себя дома, она сидит на полу. Перед камерой блогерша появилась в уютном домашнем костюме спортивного стиля и бежевого оттенка, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. И сначала Даша сидит одна, а затем к ней подбегает маленький сын Лев, который крепко обнимает маму, и выглядит все это очень трогательно.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Мамино". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами:

"Такой красавчик".

"Я говорила, что это будет ваша копия".

"Счастье".

"Ну какой сладенький".

"Очень мило".

"А так конечно мамин".

"Какая же вы красивая".

"Уровень благодати зашкаливает".

"До слез".

"Кто сколько раз просмотрел это видео?".

"Какой он сладкий".

"Очень милые. Откуда костюмчик?".

"Такой хорошенький".

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