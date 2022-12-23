Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівними фото, на яких показала себе нову.

Як видно, Злата знята у незвичайній і трохи похмурій локації, яка нагадує бомбосховище. Перед камерою артистка з'явилася у новій зовнішності – на ній широкі джинси із завищеною талією та хитромудрий топ, який підкреслює талію. При цьому увагу привертає незвичайна зачіска співачки – у неї заплетені в афрокосички, а доповнюють їх незвичайні червоні сережки з мотузками.

У підписі до публікації Огневич написала: "Мої особисті спостереження: більшість контенту в медіа тепер має глибокий і щирий стейтмент. Навіть новорічні концерти, проєкти, які ви побачите в новорічну ніч (або в записі, через відсутність світла), вони теж несуть зміст, огортають серце, дарують розраду. Я так сильно на це чекала… Людям потрібна глибина, душам потрібні сенси".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію співачки:

"Ой, така гарна! Око не відвести!".

"Цю дівчинку прямо не впізнати".

"Неперевершена! Наша гордість. Така тендітна і ніжна, але така важлива і велика жінка".

"Злато, ти як завжди виглядаєш вогонь".

"Ти класна, дуже мені подобаєшся, сонце, що світить вдень і вночі".

"Неймовірна та дуже красива дівчина".

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