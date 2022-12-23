Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательными фото, на которых показала новую себя.

Как видно, Злата запечатлена в необычной и немного мрачной локации, которая напоминает бомбоубежище. Перед камерой артистка появилась в новой внешности – на ней широкие джинсы с завышенной талией и замысловатый топ, который подчеркивает талию. При этом внимание привлекает необычная прическа певицы – у нее заплетены в афрокосички, а дополняют их необычные красные серьги с веревками.

В подписи к публикации Огневич написала: "Мои личные наблюдения: большинство контента в СМИ теперь имеют глубокий и искренний стейтмент. Даже новогодние концерты, проекты, которые вы увидите в новогоднюю ночь (или в записи, из-за отсутствия света), они тоже несут смысл, окутывают сердце, дарят утешение. Я так сильно этого ждала… Людям нужна глубина, душам нужны смыслы".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:

"Ой, такая красивая! Глаз не отвести!".

"Эту девочку прям не узнать".

"Непревзойденная! Наша гордость. Такая хрупкая и нежная, но такая важная и большая женщина".

"Злата, ты как всегда выглядишь огонь".

"Ты классная, очень мне нравишься, солнце, светящее днем и ночью".

"Невероятная и очень красивая девушка".

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