Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу артистка поділилася щирими кадрами із зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Як виявилося, свою посаду Джамала присвятила візиту Володимира Зеленського до США та його виступу в Конгресі, який справив враження на артистку. "Плакала всю промову нашого @zelenskiy_official! Збагнула, що не встигла раніше опублікувати тут ці світлини, тому роблю це зараз. Пишаюся!", - написала артистка у підписі до публікації.
На фотографіях Джамала позує поруч із президентом, а на одному із кадрів вони тепло обіймаються. Схоже, артистка подарувала Зеленському свій альбом, ще й підписала його.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Джамали:
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"Наш найкращий президент і найпрекрасніша Джамала".
"Прекрасні".
"Як не пишатися, і вами також".
"І я пишаюся нашим президентом. А вам щира подяка за все, що ви робите для України".
"Ми всі пишаємося. Ще не бачила, щоб комусь цілу годину аплодували стоячи".
"Володимир і Ви – видатні люди світу та мистецтва!".
"Джамало, дякую, що ти з нашим президентом! Я пишаюся ним!".
"Пишаємося всією країною!".
"Треба пишатися нацією, а не персоною!"
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